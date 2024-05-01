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Радимов об ударе по лицу Соболеву: «Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, ему надо сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт?»

В матче между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) во втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России форвард красно-белых Александр Соболев получил удар рукой по лицу в штрафной площади соперника.

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