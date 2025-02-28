Добрый вечер! Завтра в Донецке от -11℃ до -1℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ -9℃ 55 ☂️ 1% • 05:00: ☁️ -10℃ 52 ☂️ 2% • 08:00: ☁️ -10℃ 52 ☂️ 2% • 11:00: ☀️️ -4℃ 52 ☂️ 2% • 14:00: ☀️️ -1℃ 52 ☂️ 2% • 17:00: ⛅️ -4℃ 52 ☂️ 2% • 20:00: ️ -7℃ 52 ☂️ 2% • 23:00: ️ -11℃ 52 ☂️ 2% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.