Трамп: TSMC инвестирует $100 млрд в предприятия по выпуску чипов в США

Президент Дональд Трамп заявил, что тайваньский гигант по производству микросхем Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), сотрудничающий с том числе с Apple и Nvidia, инвестирует в свои предприятия на территории США не меньше $100 млрд.
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