В России растет доля людей с лишним весом

По мнению Минздрава, ожирение касается трети населения. В России за пять лет выросла доля взрослых людей с лишним весом и в 2023 году она оставила 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет, сообщило издание РБК со ссылкой на результаты выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованные Росстатом.
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