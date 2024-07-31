В России растет доля людей с лишним весом

По мнению Минздрава, ожирение касается трети населения. В России за пять лет выросла доля взрослых людей с лишним весом и в 2023 году она оставила 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет, сообщило издание РБК со ссылкой на результаты выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованные Росстатом.