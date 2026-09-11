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Revised CLARITY Act Targets 'Non-Decentralized' DeFi Operators

Revised CLARITY Act Targets 'Non-Decentralized' DeFi Operators

Revised CLARITY Act Targets 'Non-Decentralized' DeFi Operators Authored by Ezra Reguerra via Cointelegraph, A revised version of the CLARITY Act would direct United States regulators to determine whether people or groups controlling "non-decentralized finance trading protocols" must comply with securities, commodities and anti-money laundering (AML) requirements.

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