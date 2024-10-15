В Петербурге 15 октября ждут мокрый снег и до плюс 9 градусов

Атмосферное давление будет расти Петербург во вторник, 15 октября, будет ощущать влияние циклона, который быстро смещается на север, и в середине дня его центр окажется уже над Карелией, сообщают «Метеовести».
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