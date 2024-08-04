Себастьен Ожье выиграл Ралли Финляндия после аварии Рованперы

Себастьен Ожье выиграл Ралли Финляндия после аварии РованперыJaanus Ree / Red Bull Content PoolВосьмикратный чемпион мира WRC Себастьен Ожье выиграл Ралли Финляндия, девятый этап сезона-2024, и включился в погоню за титулом.