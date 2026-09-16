Когда смартфон не под рукой: альтернативы для цифровой идентичности

В современном обществе доступ к государственным услугам через портал — норма. Однако не все могут воспользоваться привычной процедурой, если, к примеру, отсутствует доступ к мобильному номеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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