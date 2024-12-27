Администрация Смоленска связалась с «Джонни Пивососом» и «Ёбидоёби»

На одной из прошедших общегородских планерок в мэрии градоначальник Александр Новиков поднял вопрос борьбы с «нецензурной» рекламой, в частности, о сети доставки суши, которая стала известна благодаря провокационному маркетингу.
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