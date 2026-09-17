Первый чемпионат Европы под эгидой World Boxing: россияне выступят в 20 категориях СпортпрессаС 17 по 25 сентября в столице Болгарии пройдёт чемпионат Европы по боксу, который станет знаковым событием для отечественного спорта.
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