Старые технологии, свежий хит: Helldivers 2 для PlayStation 5 и ПК разработали на заброше...

Старые технологии, свежий хит: Helldivers 2 для PlayStation 5 и ПК разработали на заброшенном движкеОдна из самых известных игр 2024 года доказала, что даже снятый с производства софт можно использовать для создания чего-то крупного.
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