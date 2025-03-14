Экономист Зайнуллин предупредил о подорожании овощей весной 2025 года

Весной 2025 года овощи в российских магазинах могут подорожать на 10% по сравнению с зимойВесной 2025 года овощи в российских магазинах могут подорожать на 10% по сравнению с зимой, спрогнозировал для «Газеты.
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