Shot: над Курском снова прогремели взрывы

Жители Курска снова услышали взрывы в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале заявил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность.
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