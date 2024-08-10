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Shot: над Курском снова прогремели взрывы

Shot: над Курском снова прогремели взрывы

Жители Курска снова услышали взрывы в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале заявил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность.

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