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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Издание Foreign Policy называло его "колоссом мировой сцены", а New York Times писала, что он - самый влиятельный госсекретарь США после Второй мировой войны.

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