В World of Warcraft появился благотворительный “Комплект Ревена” До конца этого год...

В World of Warcraft появился благотворительный “Комплект Ревена”До конца этого года у игроков World of Warcraft есть возможность приобрести благотворительный “Комплект Ревена”, средства с продаж которого пойдут на разработку лекарств против болезни именуемой как миопатия Дюшенна.