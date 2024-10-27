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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бартон про удаление Харита в матче «Марсель» – «ПСЖ»: «Во Франции говорят, что катарцы подкупают судей. Это решение дурно пахнет»

Бартон про удаление Харита в матче «Марсель» – «ПСЖ»: «Во Франции говорят, что катарцы подкупают судей. Это решение дурно пахнет»

Полузащитник Амин Харит получил красную карточку на 20-й минуте игры 9-го тура чемпионата Франции. Пытаясь принять мяч, он выставил ногу почти параллельно газону, и в нее животом врезался защитник парижан Маркиньос.

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