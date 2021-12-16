В Твери состоится гала-концерт конкурса патриотической песни «Отечество»

16 декабря в 14.00 на Большой сцене ДК «Пролетарка» пройдет гала-концерт XIV Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 80-летию со Дня освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков.
16 декабря в 14.00 на Большой сцене ДК «Пролетарка» пройдет гала-концерт XIV Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 80-летию со Дня освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков.
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