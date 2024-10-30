Лавров: все цели СВО будут достигнуты, безопасность РФ будет надежно обеспечена

Все цели спецоперации будут достигнуты, безопасность РФ будет надежно обеспечена. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, его слова передает ТАСС.
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