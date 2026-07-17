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Антиракетная коалиция вместе с Киевом? Ну уж нет. Варшава выбрала другое

Антиракетная коалиция вместе с Киевом? Ну уж нет. Варшава выбрала другое

В том, что Украина не соизволила предложить Польше участие в противоракетной коалиции, которая, как мыслится ее создателям, должна стать фундаментом континентального противоракетного щита, нет ничего нового и удивительного.

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