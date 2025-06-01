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МИД России: Международный ажиотаж вокруг ИИ создан зарубежными разработчиками

МИД России: Международный ажиотаж вокруг ИИ создан зарубежными разработчиками

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о перегреве темы искусственного интеллекта на международных площадках из-за ажиотажа, создаваемого зарубежными разработчиками.

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