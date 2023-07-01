Военное обозрение

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Пресса США: В Киеве директору ЦРУ пообещали подвести артиллерию и ракетные установки к границам Крыма к осени этого года

Пресса США: В Киеве директору ЦРУ пообещали подвести артиллерию и ракетные установки к границам Крыма к осени этого года

Американская газета The Washington Post рассказывает о непубличной поездке в Киев директора ЦРУ. Уильям Бернс посещал украинскую столицу в июне и проводил там встречу с верхушкой киевского режима.

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