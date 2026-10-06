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Царьград

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Шурыгин рассказал о герое из Львова, вставшем на сторону России

Шурыгин рассказал о герое из Львова, вставшем на сторону России

Спустя 4 месяца правда всплыла наружу. И то, благодаря случаю – украинцы пытались всё "замылить", но не вышло.

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