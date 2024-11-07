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Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис

Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвигавшийся от республиканцев, еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента, кандидата от демократов Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков.

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