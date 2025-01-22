Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Безумные 5:4 от «Барсы», «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала ЛЧ, 50-й полуфинал «Большого шлема» для Джоковича, Клаудиньо едет в Катар, злость Ротенберга после победы и другие новости

Безумные 5:4 от «Барсы», «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала ЛЧ, 50-й полуфинал «Большого шлема» для Джоковича, Клаудиньо едет в Катар, злость Ротенберга после победы и другие новости

1. «Барселона» в ярчайшем матче 7-го тура Лиги чемпионов вырвала победу у «Бенфики» – 5:4! В игре было все: две ошибки Шченсного и одна Трубина, хет-трик Павлидиса, победный гол Рафиньи на 96-й и стычка после матча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Сейвы в еврокубках, сухие матчи в РПЛ и тот незабываемый вечер в Варшаве ✨ Спасибо, Селя! ❤️🤍
Ответить
6 час.
Лена Мисько
Сейвы с Севильей и Легией навсегда в сердечке.🥲🥲🥲
Ответить
6 час.
Лена Мисько
5️⃣7️⃣ ❤️🤍
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх