Безумные 5:4 от «Барсы», «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала ЛЧ, 50-й полуфинал «Большого шлема» для Джоковича, Клаудиньо едет в Катар, злость Ротенберга после победы и другие новости

1. «Барселона» в ярчайшем матче 7-го тура Лиги чемпионов вырвала победу у «Бенфики» – 5:4! В игре было все: две ошибки Шченсного и одна Трубина, хет-трик Павлидиса, победный гол Рафиньи на 96-й и стычка после матча.