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Газета.ру

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Путин подписал закон о наказании за нарушения при продаже сим-карт иностранцам

Путин подписал закон о наказании за нарушения при продаже сим-карт иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за оформление договоров мобильной связи с иностранными гражданами без указания IMEI-кода телефона или с внесением заведомо ложных сведений об устройстве.

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