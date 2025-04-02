Старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области превратили в боевую позицию солдаты ВСУ, сообщило 2 апреля РИА Новости со ссылкой на бойцов российской группировки «Север».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии