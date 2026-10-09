Новые авто стали недосягаемой роскошью: 85% граждан они не по карману

Позволить себе автомобиль прямо из салона сегодня может далеко не каждый житель России. По оценке директора Центра исследований социальной экономики, доктора экономических наук Алексея Зубца, таких людей 80-85% – им остается либо вторичный рынок, либо ввоз подержанных машин из-за рубежа.