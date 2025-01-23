Политолог Светов: Финляндия пренебрегла экономическими преимуществами, вступив в НАТО

Евросоюз не начал что-либо понимать с приходом к власти Дональда Трампа. Несмотря на то что, глава Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к эпохе неопределенности, он не заявил о необходимости вернуть границу с Россией.
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