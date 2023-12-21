Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 21 декабря 🌧😊 В Симферополе +12 и ливни В Севастополе +12 и ливни В Евпатории +12 и пасмурно В Джанкое +13 и небольшой дождь В Ялте +13 и небольшой дождь В Алуште +13 и облачно с прояснениями В Керчи +11 и пасмурно В Армянске +10 и небольшой дождь В Бахчисарае +12 и ливни В Феодосии +12 и пасмурно В Судаке +12 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24.