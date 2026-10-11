Уморительные картинки: зависни и посмейся

Скучать в сети точно не придётся. Самое время снова залипнуть в интернете на пару минут. Держите подборку забавных картинок с житейским юмором, абсурдом и внезапными шутками!Как думаете, этот юмор смешной или уже настолько избитый, что пора придумывать что-то новое?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .