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Уморительные картинки: зависни и посмейся

Уморительные картинки: зависни и посмейся

Скучать в сети точно не придётся. Самое время снова залипнуть в интернете на пару минут. Держите подборку забавных картинок с житейским юмором, абсурдом и внезапными шутками!Как думаете, этот юмор смешной или уже настолько избитый, что пора придумывать что-то новое?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .

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