Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Спасского

Академик РАН умер 3 сентября на 98-м году жизни Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким генерального конструктора атомных подводных лодок, академика РАН Игоря Спасского в связи со смертью ученого.
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