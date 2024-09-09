В Курской области ВСУ были отброшены на 1 километр от Коренево

Десантники успешно отбросили противника на расстояние около 1 км от Коренево вдоль трассы на Суджу. Попытка контратаки противника была сорвана благодаря действиям наших беспилотных летательных аппаратов, которые разгромили штурмовую группу противника во время ее сосредоточения.
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