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Швейцария разгромила Литву в отборочном матче чемпионата мира по футболу

Швейцария разгромила Литву в отборочном матче чемпионата мира по футболу

Швейцария со счетом 4:0 разгромила Литву 12 октября в отборочном матче к чемпионату мира по футболу. Матч прошел в Вильнюсе на стадионе «LFF-Ветра».

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