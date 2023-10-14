Индонезия запустит испытания блокчейна для улучшения государственных услуг

На недавнем саммите по экономике блокчейна состоявшемся в Дубае, директор индонезийской сети прикладной цифровой экономики и регулирования (IADERN) Туху Нуграха сообщил, что испытания технологии блокчейн будут включать использование цифровых сертификатов для владения землей и сертификатов компетенции в сфере образования.