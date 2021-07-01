Страна и люди

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ПУТИН ОБОЗВАЛ СИЛУАНОВА И НАБИУЛЛИНУ "ЖИВОГЛОТАМИ"

ПУТИН ОБОЗВАЛ СИЛУАНОВА И НАБИУЛЛИНУ "ЖИВОГЛОТАМИ"

ФОТО: KREMLIN POOL / GLOBALLOOKPRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Владимир Путин ярко продемонстрировал, кем на самом деле он считает системных либералов, которые при поддержке Запада продолжают находиться в высших органах государственного управления России.

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