«Коснется всех». В России изменится система начисления платы за коммунальные услуги

В России изменится система начисления платы за коммунальные услуги. О списке нововведений в основной документ, который регулирует порядок предоставления и оплаты ЖКУ, рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.
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