Экипаж самолёта Самара-Новосибирск зафиксировал множество ложных меток о возможном столкновении

Рейс выполнялся авиакомпанией "Red Wings" на лайнере Суперджет.В понедельник, 10 февраля, экипаж воздушного судна Суперджет, следовавшего по маршруту Самара - Новосибирск, сообщил о множественных метках (от восьми до десяти) на системе предупреждения о возможном столкновении в воздухе (TCAS), не получив ответа по высоте.