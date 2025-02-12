Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    Пиндосня еще самолет 5 поколения до ума не довела, уже о 6 печалится. Такое же дерьмо выйдет.Пекин нанёс тройн...
  • Зоя
    Порошенко ,ты забыл,что и сам в этой связке,не забывай о том,кто морил голодом и устраивал бомбежки Донбасса!!!!1 ПРО...Порошенко*: меня ...
  • Александр Плешков
    хохлам пипецБелоусов "заканчи...

Экипаж самолёта Самара-Новосибирск зафиксировал множество ложных меток о возможном столкновении

Экипаж самолёта Самара-Новосибирск зафиксировал множество ложных меток о возможном столкновении

Рейс выполнялся авиакомпанией "Red Wings" на лайнере Суперджет.В понедельник, 10 февраля, экипаж воздушного судна Суперджет, следовавшего по маршруту Самара - Новосибирск, сообщил о множественных метках (от восьми до десяти) на системе предупреждения о возможном столкновении в воздухе (TCAS), не получив ответа по высоте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх