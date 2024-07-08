Проблемы обороноспособности Великобритании

В настоящее время уровень обороноспособности Великобритании невысок. Для восстановления военного потенциала страны предлагаются различные меры, однако пока неясно, насколько они будут успешны.
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