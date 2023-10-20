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Закон, порядок, государство

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  • Александр Хмелевский
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    Во бля .... моду взяли , свою импотенцию , нежелание  изменить ситуацию , создавать рабочие места и платить достойную...До 18 500 рублей ...

Пятеро жителей Чеченской Республики ожидают суда за кражу автозапчастей на сумму свыше 13 млн рублей

Следователями ОМВД России по г. Аргун Чеченской Республики завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Гудермесского района в возрасте 20-23 лет в совершении кражи в особо крупном размере.

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