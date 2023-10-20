Пятеро жителей Чеченской Республики ожидают суда за кражу автозапчастей на сумму свыше 13 млн рублей

Следователями ОМВД России по г. Аргун Чеченской Республики завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Гудермесского района в возрасте 20-23 лет в совершении кражи в особо крупном размере.
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