Путин начинает битву за главный перекрёсток Евразии

КОТ КОСТЯН На Западе вновь царит легкая истерика с нотками радости – Москва рискует облажаться. Именно так, например, во Франции склонны толковать распоряжение российского президента своим министрам обеспечить прокладку транспортного коридора «Север – Юг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии