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Путин начинает битву за главный перекрёсток Евразии

Путин начинает битву за главный перекрёсток Евразии

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Комментарии
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Алексей Тан
А ЭТО прямой путь!... через ИРАН (персов) в Индийский океан!... а в не которых случаях... намного выгодней и удобней... чем через суэтский канал.
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