На юге Астраханской области погиб ростовский турист, провалившись под лед

Хотя видевшие это очевидцы и вытащили его достаточно быстро из воды. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Лиманском районе, в 3 км северо-западнее села Заречное, произошло несчастье: 55-летний турист из Ростовской области на глазах у очевидцев провалился под лед в ильмене Дапхур.