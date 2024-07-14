Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Послушайте люди, такие сидарки и сотрудники силовых ведомств их крышующие- по десять штук на квадратный метр площади ...Сотрудница полици...
  • Александр Рожков
    Таких воспитывает антисоветчина, внушая, что не было дружбы народов, что не было интернационализма... И тут же показы...Они за это заплат...
  • Александр Зиборов
    Таковых немало. Нужно быть строже!..Они за это заплат...

Луч смерти: Кто первым применит загадочное оружие

Луч смерти: Кто первым применит загадочное оружие

Эксперты во многом сходятся на том, что в будущем средства борьбы с БПЛА будут только дешеветь. Но не за счет снижения стоимости ракет и боеприпасов, с помощью которых сейчас сбиваются беспилотники, а с опорой на использование принципиально нового оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
15 час.
Александр Почекунин
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх