Луч смерти: Кто первым применит загадочное оружие

Эксперты во многом сходятся на том, что в будущем средства борьбы с БПЛА будут только дешеветь. Но не за счет снижения стоимости ракет и боеприпасов, с помощью которых сейчас сбиваются беспилотники, а с опорой на использование принципиально нового оружия.