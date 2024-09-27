Нидерландская X5 Group просит акционеров проголосовать по вопросу нераспределенных акций ПАО «ИКС 5»

Нидерландская X5 Retail Group проведет 1 ноября внеочередное собрание акционеров по вопросу нераспределенных акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», оферта на распределение которых была запущена в мае этого года.
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