Сергей Лебедев: Ну почему «проститутка»? Женщина с низкой социальной ответственностью!

Ну почему «проститутка»? Женщина с низкой социальной ответственностью!Заявления Трампа вызывают удивление у подписчиков, с ТОЙ стороны тоже:«Я одного не пойму: что, США опять будут поставлять оружие Украине? Это что, получается, Трамп тоже политическая проститутка — продался за ископаемые? … .
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