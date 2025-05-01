Сергей Лебедев: Ну почему «проститутка»? Женщина с низкой социальной ответственностью!

Ну почему «проститутка»? Женщина с низкой социальной ответственностью!Заявления Трампа вызывают удивление у подписчиков, с ТОЙ стороны тоже:«Я одного не пойму: что, США опять будут поставлять оружие Украине? Это что, получается, Трамп тоже политическая проститутка — продался за ископаемые? … .