Американец Тедди Бой Грег – барбер, брадобрей, парикмахер, цирюльник… Как ни скажешь, какой синоним ни примени – неизменно одно – желание американца оградить Россию от пагубного влияния Соединенных Штатов Америки, в которых он прожил всю жизнь, но отказался от такой жизни всего за час, всего-то погуляв по столице России.