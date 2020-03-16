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Грязная правда о США глазами американца. "Запад уже не спасти"

Грязная правда о США глазами американца. "Запад уже не спасти"

Американец Тедди Бой Грег – барбер, брадобрей, парикмахер, цирюльник… Как ни скажешь, какой синоним ни примени – неизменно одно – желание американца оградить Россию от пагубного влияния Соединенных Штатов Америки, в которых он прожил всю жизнь, но отказался от такой жизни всего за час, всего-то погуляв по столице России.

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