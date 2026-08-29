Актер Машков назвал театр самым живым местом в эпоху ИИ

Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков подсказал россиянам способ спастись от воздействия искусственного интеллекта.
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