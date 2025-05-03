Washington Post: в ЦРУ уволят около 1200 человек

Сократить штат Центрального разведывательного управления примерно на 1200 человек в течение нескольких лет планирует администрация президента США Дональда Трампа, сообщает 3 мая Washington Post со ссылкой на источник.
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