Нефтесервисная компания SLB зарегистрировала в России товарные знаки

Американский бизнес продолжает массово регистрировать свои товарные знаки в России. В частности, в апреле это сделала крупная нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), выяснили «Известия», ознакомившись с ее карточками в Роспатенте.
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