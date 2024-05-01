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Анри о «Реале»: «Кажется, что они у вас на крючке, но на самом деле нет. Вот почему у них 14 титулов ЛЧ»

В первом матче полуфинала ЛЧ мадридцы сыграли вничью с «Баварией» (2:2). Ответная встреча состоится 8 мая.

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