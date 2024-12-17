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«Домклик» назвал регионы — лидеры по спросу на ипотеку в 2024 году

«Домклик» назвал регионы — лидеры по спросу на ипотеку в 2024 году

Традиционно большие объемы кредитования отмечены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За пределами столичных регионов в лидерах Краснодарский край и Тюменская область Общая сумма выданных с начала 2024 года жилищных кредитов в Москве составила 240,3 млрд руб.

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